Ученые нашли связь между болезнями десен и раком

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21.07.2020, 12:58, Разное


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У людей, которые страдают от воспаления десен и пародонта, повышен риск некоторых раковых заболеваний, показывает новое исследование, опубликованное в журнале Gut.

Ученые из Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана Гарвардского университета (Harvard T.H. Chan School of Public Health) обнаружили, что воспаление в деснах связано с увеличением рисков развития рака пищевода и рака желудка. Кроме того, этот риск оказался выше у людей с потерей зубов.

Новое исследование охватило десятилетия наблюдений. Ученые провели анализ данных, которые были получены в «Исследовании здоровья медсестер» (1992-2014) и «Наблюдательного исследования здоровья медицинских профессионалов» (1988-2016). Всего были проанализированы данные примерно о 150 тысячах участников.

Оказалось, что воспаление в деснах связано с увеличением риска рака пищевода на 42%, рака желудка – на 52%. Потеря не менее двух зубов говорила о росте риска рака желудка и рака пищевода на 52% и 43%.

Авторы считают, что связь болезней десен и опухолей органов пищеварения может быть обусловлена микробиотой полости рта. Ранее исследованиями было показано, что бактерии, которые вызывают воспаление десен, обнаруживают в тканях рака пищевода. Кроме того, плохая гигиена полости рта может быть связана с выработкой эндогенных нитрозаминов – канцерогенов, которые могут вызывать рак желудка.

Эти данные, считают ученые, подчеркивают важность микробиома полости рта для здоровья человека. Кроме того, поражения десен можно считать биомаркером риска определенных видов рака.

Авторы исследования указывают, что их работа не представляет доказательства того, что болезнь десен – причина рака. Речь идет о связи: сейчас можно говорить только о том, что при воспалении десен у человека выше вероятность обнаружения этих онкологических патологий, чем в среднем.

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