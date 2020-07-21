 

В Samsung подтвердили сразу 5 анонсов 5 августа

21.07.2020, 12:53, Разное

Компания Samsung наметила на 5 августа проведение анонса целого ряда своих новых товаров. Как сообшают источники, на мероприятии представят сразу 5 устройств южнокорейского IT-гиганта.
Согласно официальной информации, Galaxy Unpacked от Samsung презентует мощные и технологичные гаджеты. Мобильное подразделение корпорации заявило о грядущем выходе на мировые рынки смартфонов и носимых устройств. Их преимуществом станут возможности и комфорт, которые дают такие девайсы при использовании их на запястьях, в ушах или поместив в карман.

Несмотря на то, что руководство компании официально не называло готовящиеся к презентации устройства, в Сети уже появились предположения относительно их наименований. Так, большинство экспертов сходятся во мнении, что 5 августа будут анонсированы пара смартфонов с гибкими дисплеями: «умный» телефон Galaxy Z Flip 5G и новая модификация прошлогодней линейки Galaxy Z Fold с индексом 2.

Также ожидается презентация серии планшетофонов Galaxy Note20 с расширенным функционалом, новое поколение смарт-часов Galaxy Watch 3 и девайс Galaxy Buds Live, наушники абсолютно беспроводного типа. В интернете уже опубликованы снимки вероятных новинок мероприятия Galaxy Unpacked, на которых можно как увидеть дизайн устройств, так и рассмотреть некоторые особенности технических характеристик.





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