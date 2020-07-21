Эксперты объяснили ужесточение российскими банками условий выдачи кредитных карт

21.07.2020, 12:48, Новости дня

Из-за эпидемии коронавируса и начала кризиса в РФ и мире банки и другие организации стали более внимательно отбирать своих клиентов, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные экономисты.

В бюро кредитных историй «Эквифакс» рассказали, что за год по данным на май в РФ на 8 % сократилась доля одобренных заявок на получение кредитных карт, а организации по займу ужесточили условия их выдачи.

«Многие россияне за апрель – май потеряли работу. Соответственно, кредит нужно не только взять, но еще и отдавать. Плюс, буквально неделю назад сообщалось, что количество заявок превысило уровень январских на 5-8 %. То есть спрос есть, но одабривают все меньше», – говорит финансовый советник Алексей Герасимов.

Он объясняет, что в тех городах, где предприятие на время самоизоляции было остановлено, не всем людям платили зарплату. А даже если и платили какую-то часть, то россиянам этого было не достаточно, поэтому они направляли запросы на кредит в банки и организации. При этом, понимая ситуацию по стране, многие займы действительно отклонялись.

Финансовый консультант Игорь Подопросветов также считает, что на решение банков оказала влияние эпидемия коронавируса, но она не стала основным фактором, а лишь подтолкнула организации к данным действиям.

«Мы сейчас в стадии начала кризиса, поэтому все банки и организации, которые выдают деньги взаймы начали подходить к выдаче кредитов осторожнее. Поэтому пандемия лишь спустила курок. Если посмотреть отчеты по американскому финансовому рынку, который самый большой в мире, то можно увидеть, что у банков прибыль упала на 70 %. По бизнесу был нанесен очень большой удар, поэтому все ощущают неуверенность в будущем», – уверен Подопросветов.

Ранее президент Владимир Путин предложил направить 100 млрд рублей на программу льготного кредитования компаний для сохранения занятости.