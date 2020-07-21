Мнение: Почему СКР врёт про Фургала?

21.07.2020, 12:31, Разное

СКР распространил сообщение, что в октябре 2004 года после убийства предпринимателя Евгения Зори, правоохранительные органы задержали Сергея Фургала, но будущему губернатору Хабаровского края «тогда удалось уйти от преследования». Через два дня после задержания Фургала освободили, а дело против него прекратили. СКР утверждает, что «крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции».

Но это утверждение не стыкуется с биографией Фургала. Дело в том, что в 2004 году 34-летний Фургал еще не был ни депутатом, ни крупным предпринимателем, способным оказывать «серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции».

Депутатом Хабаровской краевой думы Фургал был избран лишь 11 декабря 2005 года. То есть у следствия был год на то, что бы собрать доказательства причастности Фургала к убийству Зори, пока тот не поулчил возможность оказывать «серьезное влияние на отдельных высокопоставленных….»..

Начало 2000-х – это было время разгрома многих ОПГ по всей России. Пехоту и лидеров ОПГ закрывали по малейшим основаниям. Даже если сведения, полученные в результате работы оперативников, не удавалось с ходу подкрепить допустимыми доказательствами. Арестованные ОПГшники могли месяцами, а то и годами находиться в СИЗО, пока не соберется достаточного количества доказательств для передачи дела в суд.

А Фургала выпустили из камеры через два дня. Похоже, что тогда на него вообще ничего не было. Кроме того, что между убитым и будущим губернатором был бизнес-конфликт. Конфликт, который разбирался в арбитражном суде. И об этом конфликте знали многие. Когда конфликт публичен, убивать своего оппонента – это глупость. А Фургал не похож на идиота.

И сегодня идиотами выглядят сотрудники СКР, которые врут, что «крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции». Хотя, повторюсь, в момент двухневного ареста Фургал еще не был ни депутатом, ни крупным предпринимателем.

Фотография Сергея Фургала отсюда