В РФ собрались запретить ношение одежды с изображением Гитлера

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21.07.2020, 12:30, Новости дня

Законопроект, запрещающий ношение изображений Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха, будет в ближайшее время внесен в Госдуму, подобное должно караться так же серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики, сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

«Есть в Москве и по РФ некоторые личности, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера и иных руководителей Третьего рейха, военных преступников. На удивление я вдруг поняла, что ни одним законом в нашей стране не регламентируется подобная агитация и пропаганда. Сейчас мы подготовили законопроект, думаю, будем вносить его в ближайшее время, о том, чтобы в тот же самый закон «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне» была внесена норма, что такие вещи, в целях агитации и пропаганды – ведь если человек носит Гитлера на груди, тут нет вопросов, есть ли признаки пропаганды или нет, они там, безусловно, есть – чтобы это все каралось так же серьезно, как и карается ношение на груди нацистской свастики», – передает РИА «Новости» слова Ямпольской.

Напомним, 18 февраля Государственная Дума приняла закон, исключающий административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды.





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