 

В Сети представлен доступный проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro

21.07.2020, 12:30, Разное

Завтра, 22 июля, будет официально презентован новый гаджет от компании Xiaomi – Mijia Projector 2 Pro. Устройство, которое уже сейчас представлено в Сети, представляет собой проектор по доступной цене с высокими техническими характеристиками.
В Сети появилось официальное тизерное изображение гаджета, из которого можно сделать общее представление об аппарате. Также стали известны некоторые характеристики Mijia Projector 2 Pro. Так, девайс получит поддержку разрешения Full HD. Кроме того, управлять проектором можно будет удаленно с помощью голосового помощника, вероятнее всего, конструкция аппарата содержит ряд сверхчувствительных микрофонов.

Устройство получило разрешение в 1080p и опцию «боковой проекции изображения». Благодаря этому для просмотра контента не обязательно размещать проектор строго напротив экрана. Дополнительно гаджет оснащен 2-гигабайтным модулем оперативной памяти и чипом на 16 гигабайт для хранения фото- и видео-файлов. Также предусмотрена возможность декодировки видео форматов 4K и 8K. 4-канальный светодиодный источник света Luminus, обеспечивающий до 1300 ANSI люмен яркости, позволит сделать изображение ярким даже в условиях высокой освещенности.

Охват цветового пространства проектора является абсолютным, при наличии двух режимов фокусировки – Camera Focus и TOF Non-Sensing Focus, аппарат осуществляет самостоятельную фокусировку при первом включении. Максимальная диагональ для выведения картинки составляет 200 дюймов. Mijia Projector 2 Pro заменит предыдущее поколение Mijia-проекторов от Xiaomi, вышедшее впервые на рынки в 2018 году. При этом в руководстве китайской корпорации заверяют, что стоимость новинки не будет слишком высока и ценник аппарата останется в категории доступных.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Голикова рассказала о повышении минимальной зарплаты и борьбе с бедностью в России

19.06 / Ирина Шейк снялась в рекламе Burberry вместе со своим двойником

28.06 / Экс-солистка группы “Демо” показала всему миру свои четвертые роды

15.05 / Приглашенный редактор Юлия Савичева: как сохранить взаимопонимание и любовь во время пандемии

27.06 / Личное: Не мужик ты боле, не мужик!

19.06 / Мнение: Прогрессивные люди, вы что? Вы должны быть только ЗА электронное голосование

14.06 / Репродуктолог рассказал о способности коронавируса влиять на фертильность мужчин

20.07 / Мнение: В защиту обочинщиков

26.05 / Дмитрий Песков вернулся к работе после выписки из больницы

11.07 / Адъювантные вакцины доказали свою эффективность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска