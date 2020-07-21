В Сети представлен доступный проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro

21.07.2020, 12:30, Разное

Завтра, 22 июля, будет официально презентован новый гаджет от компании Xiaomi – Mijia Projector 2 Pro. Устройство, которое уже сейчас представлено в Сети, представляет собой проектор по доступной цене с высокими техническими характеристиками.

В Сети появилось официальное тизерное изображение гаджета, из которого можно сделать общее представление об аппарате. Также стали известны некоторые характеристики Mijia Projector 2 Pro. Так, девайс получит поддержку разрешения Full HD. Кроме того, управлять проектором можно будет удаленно с помощью голосового помощника, вероятнее всего, конструкция аппарата содержит ряд сверхчувствительных микрофонов.

Устройство получило разрешение в 1080p и опцию «боковой проекции изображения». Благодаря этому для просмотра контента не обязательно размещать проектор строго напротив экрана. Дополнительно гаджет оснащен 2-гигабайтным модулем оперативной памяти и чипом на 16 гигабайт для хранения фото- и видео-файлов. Также предусмотрена возможность декодировки видео форматов 4K и 8K. 4-канальный светодиодный источник света Luminus, обеспечивающий до 1300 ANSI люмен яркости, позволит сделать изображение ярким даже в условиях высокой освещенности.

Охват цветового пространства проектора является абсолютным, при наличии двух режимов фокусировки – Camera Focus и TOF Non-Sensing Focus, аппарат осуществляет самостоятельную фокусировку при первом включении. Максимальная диагональ для выведения картинки составляет 200 дюймов. Mijia Projector 2 Pro заменит предыдущее поколение Mijia-проекторов от Xiaomi, вышедшее впервые на рынки в 2018 году. При этом в руководстве китайской корпорации заверяют, что стоимость новинки не будет слишком высока и ценник аппарата останется в категории доступных.