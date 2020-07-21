 

Лолита Милявская тратит на солнцезащитные очки тысячи долларов

21.07.2020, 12:30, Разное

Российская певица Лолита Милявская призналась, что тратит на солнцезащитные очки несколько тысяч долларов. Кроме того, исполнительница обожает женские купальники, покупать она их ездит исключительно в Израиль.
По словам Лолиты Милявской, на купальники и солнцезащитные очки она тратит скромные суммы. Певица отметила, что иногда видит в продаже одежду за 10 000 долларов, но такого она себе позволить не в состоянии. Хотя те же купальные наряды и принадлежности приобретает только в Израиле, гражданкой которого она является, поэтому часто посещает эту страну.

Солнцезащитные очки певица приобретала в разных государствах. Так, в Германии они стоят дороже всего, но на распродажах Лолита Милявская может потратить от 1000 до 3000 долларов, чтобы приобрести заинтересовавшую ее вещь.





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