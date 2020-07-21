 

Лолита Милявская тратит на солнцезащитные очки тысячи долларов

21.07.2020, 12:30, Разное

Российская певица Лолита Милявская призналась, что тратит на солнцезащитные очки несколько тысяч долларов. Кроме того, исполнительница обожает женские купальники, покупать она их ездит исключительно в Израиль.
По словам Лолиты Милявской, на купальники и солнцезащитные очки она тратит скромные суммы. Певица отметила, что иногда видит в продаже одежду за 10 000 долларов, но такого она себе позволить не в состоянии. Хотя те же купальные наряды и принадлежности приобретает только в Израиле, гражданкой которого она является, поэтому часто посещает эту страну.

Солнцезащитные очки певица приобретала в разных государствах. Так, в Германии они стоят дороже всего, но на распродажах Лолита Милявская может потратить от 1000 до 3000 долларов, чтобы приобрести заинтересовавшую ее вещь.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Путин предложил обязать школы заниматься воспитанием патриотизма

05.06 / Гипертония увеличивает риск смерти от COVID-19 в два раза

28.05 / Роспотребнадзор: человек может заразить кошку коронавирусом

30.06 / Ученые предложили метод лечения закупорки кровеносных сосудов препаратами от болезни Альцгеймера

31.05 / Число умерших от коронавируса в Москве достигло 2477 человек

14.05 / Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся после пяти лет брака

06.06 / «Выйду и буду выходить»

12.06 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 июня 2020 года

10.06 / “Я такое не решаю!”: Ксения Бородина отказалась поддержать Сашу Спилберг

17.05 / Юморист из шоу «Кривое зеркало» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска