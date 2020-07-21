 

В уральском городе Нижние Серги из-за паводка оказались подтоплены десятки домов и разрушены мосты.

21.07.2020, 12:25, Разное

Там ввели режим ЧС и отключили электричество.

В городе Нижние Серги Свердловской области из-за паводка, вызванного сильными ливнями, ввели режим ЧС и отключили электричество. В МЧС сообщили, что в зоне подтопления оказались 63 жилых дома и четыре административных здания.

Спасатели эвакуировали пятерых человек, остальным жителям удалось покинуть подтопленные дома самостоятельно. Никто из жителей города не пострадал. К утру вода ушла с подтопленных домов. В пункте временного размещения остаются пять человек, а другие жители разместились у родственников.

В результате паводка были разрушены три дома, повреждены опоры линий электропередач, а также разрушены три пешеходных моста и автомобильный мост. В ликвидации последствий участвуют 390 человек и 59 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Прокуратура области начала проверку исполнения закона о защите населения и территорий от ЧС природного характера. В надзорном ведомстве также собираются оценить своевременность извещения местных жителей о сложных погодных явлениях.

Источник: Новая газета





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