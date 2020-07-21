 

В России хотят определить сроки службы домов

21.07.2020, 12:23, Разное

Соответствующее письмо направил в Минстрой председатель союза Петр Шелищ. Новый стандарт должен стать обязательным для применения во время экспертизы и утверждения проектов домов, а также их приема.

Согласно действующим правилам, срок службы жилых зданий составляет около 50 лет. Однако сколько времени пройдет до того, как дом станет аварийным, неизвестно. Человек имеет право знать о состоянии недвижимости до приобретения.

Как отметил Шелищ, многие молодые люди, которые берут ипотечный кредит на 20 лет, могут остаться без жилья в пожилом возрасте. “Стоит узнать срок службы дома до покупки недвижимости”, – подчеркнул председатель союза.

В документе указано, что панельные хрущевки служат 50 лет и не требуют реконструкции. Срок эксплуатации кирпичных пятиэтажных зданий составляет 100 лет при условии, что с 2015 по 2030 год там проведут ремонт.

Блочные и панельные многоэтажные дома, построенные до 1980 года, рассчитаны на 100 лет без реконструкции. Современные здания, возведенные до 1998-го, не подлежат ремонту и должны быть демонтированы в 2070-2105 годах.

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Публикация от Минстрой России (@minstroyrf) 17 Июн 2020 в 9:25 PDT

Ранее в России упростили порядок признания жилья аварийным. Чтобы принять решение о сносе здания, экспертам нужно будет изучить два или три вида строительных конструкций. Это позволит сократить время обследования домов.





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