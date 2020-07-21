Палата представителей одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»
21.07.2020, 12:18, Новости дня
Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила поправки об ужесточении санкций против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Их внесут в проект оборонного бюджета.
Принятая законодателями поправка направлена на ужесточение уже действующих ограничений в отношении иностранных граждан и компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства российских трубопроводов.
Сам же проект военного бюджета страны должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом.
Санкции против строительства газопроводов были введены в конце 2019 года. В 2020 году их предложили ужесточить.
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Русская служба «Голоса Америки»
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