 

Палата представителей одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»

21.07.2020, 12:18, Новости дня

Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила поправки об ужесточении санкций против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Их внесут в проект оборонного бюджета.

Принятая законодателями поправка направлена на ужесточение уже действующих ограничений в отношении иностранных граждан и компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства российских трубопроводов.

Сам же проект военного бюджета страны должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом.

Санкции против строительства газопроводов были введены в конце 2019 года. В 2020 году их предложили ужесточить.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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