 

Глава АНБ обещает ответить на попытки иностранного вмешательства на выборах США

21.07.2020, 12:18, Новости дня

Один из руководителей американских спецслужб пообещал, что США примут ответные меры в случае попыток иностранных государств вмешаться в президентские выборы в 2020 году.

Это заявление прозвучало через несколько дней после новых обвинений в хакерских атаках, выдвинутых против России

«Мы будем действовать, когда увидим, что противники пытаются вмешаться в наши выборы», – заявил директор Агентства национальной безопасности и глава Кибернетического командования США генерал Пол Накасоне в понедельник во время виртуального мероприятия Ассоциации Армии США.

Комментариям Накасоне предшествовали сообщения на прошлой неделе о новых действиях российских хакеров.

Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытках украсть данные о международных исследованиях по созданию вакцины от COVID-19.

Великобритания также обвинила Россию в попытках вмешательства в прошлогодние всеобщие выборы через распространение документов, связанных с торговыми переговорами с США.

Россия отвергла эти обвинения.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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