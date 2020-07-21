Взявший заложников в украинском Луцке заявил о втором захваченном автобусе

21.07.2020, 12:08, Новости дня

Захвативший заложников в украинском Луцке сообщил, что в городе есть еще один автобус с заложниками, утверждают украинские СМИ со ссылкой на свои источники.

Правоохранители ведут переговоры с вооруженным мужчиной, захватившим автобус в Луцке, злоумышленник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками, передает телеканал «Перший».

Перед захватом заложников подозреваемый записал видеоролик, он опубликован в YouTube, информирует УНИАН.

«С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду», – сообщил мужчина в ролике.

Также в других соцсетях он заявил, что «государство – это первый террорист». Он назвал себя Максимом Плохим и потребовал, чтобы лавы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе.

Мужчина заявил, что в автобусе с ним есть много людей. Захватчик пояснил, что у него с собой есть автомат, гранаты и две бомбы. Другая взрывчатка находится в людном месте Луцка, добавил подозреваемый.

Он пригрозил подорвать все бомбы, если его требования не будут выполнены.

Напомним, ранее во вторник в полиции области сообщили, что мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники.