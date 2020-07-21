Личное: Почему они боятся развода?

21.07.2020, 11:55, Разное

Я, конечно же, не отрицаю того, что наши инстаграмные парочки на разводах пиарятся. И вероятно, что разводиться они и не собирались вовсе, а все разговоры об этом — ради хайпа.

Но я точно так же, к сожалению, не исключаю того, что женщина в наших реалиях — крайне зависима от гуляки мужа.



«Привет, лошара!» Самая богатая женщин мира — после развода. Фото: Соцсети

Честно ответьте себе: каким бы ни был раскрученным Инстаграм-аккаунт, все ведь понимают, что львиная часть дохода в семье — не её.

И я вам даже больше скажу — а будет ли аккаунт в соцсети приносить и дальше доход, если вся популярность женщины возникла и поддерживается фанатами её мужа?

Ну, представьте себе на секунду такое: развод случился, он дальше звездит, а где окажется она? Да правильный ответ: там же, где была до замужества.

Простите, самодостаточные, успешные и независимые мои, но это — факт.

И что самое главное — сама жена это понимает лучше вас и меня. Именно поэтому она не доводит развод до конца.

Это там, в Европах-Америках, женщина, если что, сразу подаёт на развод, а потом с мужем разбираются адвокаты. И разбираются так, что жена-домохозяйка, просидевшая всю жизнь с детьми дома, получает справедливую долю имущества и содержание.

Почему мама Рейчел Грин из «Друзей» так легко развелась, а наши не могут? А эти, как их, из Отчаянных домохозяек? Почему любая американка вообще не боится развода, даже если деньги зарабатывает только лишь муж?!



Фото: Соцсети

Там женщина не боится развода. У нас — любая его боится. Почему там женщины уважают себя, а у нас писечки ссут?!

А дело-то в объективных причинах: у наших есть понимание, что муж просто выкрутится в суде, принеся липовую справку об имуществе и доходах, и жена постыдно даёт задний ход.

Мало таких случаев было?

Мы, женщины, чувствуем себя крайне незащищенными. Не знаем, куда идти и что делать — кто нам поможет?

Дичь какая-то, средневековье. И муж, как только ты дашь заднюю, вообще перестаёт считать тебя человеком. Он быстро сообразит, что ты просто-напросто испугалась, а ты потом, лёжа под ним, будешь терпеть и его загулы, которые он вообще перестанет скрывать.

Хорошая перспективочка, да?

К счастью, есть объективные причины менять нам всем сознание. Цивилизация дошла и до нас — в стране появились прекрасные адвокаты, которые работают, как чуваки в Форс-мажорах.

Жиганит муж? Не терпи, разводись с таким психом!

В сервисе дистанционных юридических услуг Амулекс вы получите круглосуточную юридическую помощь и ответы любые вопросы, из любой точки России. Тебя пугает само слово «суд»? Так не иди туда!

Конечно, есть исключения, когда суд всё равно будет — наличие детей, спорного имущества, но даже в этом случае бояться нечего.

Вместо тебя с ним разберутся твои адвокаты — грамотно, быстро, решительно и с максимальной отдачей.

Бывает, невозможно даже разговаривать с мужем. Он орёт, угрожает, морально давит, пугает. Зачем же терпеть? Скажи ему: переговоры с тобой будут вести мои адвокаты — и дай трубочку ребятам из Амулекс!

Всё, а дальше ты снова можешь быть миленькой. Нежным цветочком, у которого есть шипы, если вдруг кто-то решит тебя вдруг обидеть.

Нет сил разговаривать с противодействующей стороной? Не хватает нервов? Да и не нужно этого делать, храните дзен — воспользуйтесь услугой «Поговори с моим адвокатом».

В любое время суток по любому юридическому вопросу — не только по разводу, конечно! — можно обратиться к профессионалам по любому каналу связи, и Амулекс возьмёт вопрос в работу меньше чем за 5 минут.

И кстати, большинство вопросов, с разводом в том числе, с нормальным адвокатом можно решить в досудебном порядке, ну а если дошло до суда — адвокаты из Амулекс и до Верховного суда доходят.

Цель Амулекс — защита прав клиента до последнего. Ну, как питбули — грызут, пока не загрызут.

И, что для многих важно, никаких скрытых платежей, как бывает — все цены зафиксированы в договоре ещё на берегу, что в наше время — большая редкость.

Я искренне рекомендую ничего не бояться. Вы не одни в любой ситуации. Уважайте себя, любите и не бойтесь отстоять свои права!