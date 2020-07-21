В Sohu С-500 «Прометей» назвали угрозой для американских эсминцев

21.07.2020, 11:53, Разное

Эксперты из китайского агентства Sohu заявили о беззащитности даже самых мощных американских эсминцев против новейшей зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей». Благодаря высокой мобильности комплекс можно использовать не только на суше, но и на воде.

Так, при необходимости ЗРС С-500 «Прометей» военные смогут развернуть на палубе боевого корабля. Подобная стратегия может поставить под угрозу весь американский флот эсминцев. Достаточно одной системы «Прометей», чтобы уничтожить эсминец. А с истребителем F-35 комплекс может справиться в течение 4 секунд.

Специалисты отмечают, что ЗРС С-500 отличается более высокой мощностью по сравнению с С-400 и другими аналогичными системами, включая американский «Пэтриот». В агентстве полагают, что после появления «Прометеев» на палубе российских кораблей морская группировка ВМС США превратится в «подводный металлолом».