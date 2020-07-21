 

Кадыров позвал Помпео в Чечню

21.07.2020, 11:48, Новости дня

Руководитель республики Чечня Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в свое родовое село в горном районе региона в ответ на введение новых санкций.

«Как вы знаете, меня включили в еще один санкционный список. Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной. Так что, Помпео, приезжай – здесь очень красиво. Посмотрим, кто какие права нарушает», – сообщил Кадыров в своем видеообращении, передает ТАСС со ссылкой на ЧГТК «Грозный».

Госдеп в понедельник заявил, что США вводят новые санкции против Рамзана Кадырова.

глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил госсекретарю США Майку Помпео, что «принимает бой».

Старшая дочь главы Чечни, руководитель дома моды Firdaws Айшат Кадырова прокомментировала решение Госдепа о запрете для нее на въезд в Соединенные Штаты.





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