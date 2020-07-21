 

Убийцу жены, сына и пасынка приговорили пожизненно в Татарстане

21.07.2020, 11:48, Новости дня

Верховный суд Татарстана приговорил Айнура Харисова к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство жены, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка и покушение на жизнь другого 12-летнего пасынка в декабре 2019 года.

«Признать Харисова виновным… по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Харисову окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», – передает РИА «Новости» слова судьи.

Сам подсудимый в ходе последнего слова полностью признал вину и просил о смертной казни. «Вину свою признаю полностью, искренне раскаиваюсь. Понимаю, что за такое преступление прощения нет… Прошу дать возможность искупить вину, но, если такой возможности нет, прошу приговорить меня к смертной казни», – сказал Харисов.

Напомним, по версии следствия, ночью 3 декабря в городе Менделеевск мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения своей бывшей жене, двухлетнему сыну и 19-летнему пасынку. В момент совершения преступления в помещении находился еще и 12-летний пасынок, которому было приказано закрыться в своей комнате. Мальчик выбрался через окно квартиры и сумел позвонить в полицию.

Подчеркивается, что к моменту приезда сотрудников полиции женщина и 19-летний юноша были мертвы, а ребенок скончался по дороге в больницу.





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