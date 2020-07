Гончаренко заявил, что Зеленский мог тайно встречаться с Путиным в Крыму. В МИД Украины отреагировали

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо актуального стану кордонів у світі, подорожей під час пандемії COVID-19. Міністр також зробить низку заяв з актуальних питань зовнішньої політики України.

