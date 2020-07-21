 

Российским пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей

21.07.2020, 11:37, Разное

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей. Таким образом он хочет помочь им во время пандемии коронавируса.

Инициативу Султан Хамзаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. Член ОП обратил внимание, что пожилые люди находятся в группе риска, а их расходы на лекарства повысились в среднем на четыре тысячи рублей. У многих граждан из этой категории нет иных источников дохода, кроме государственных выплат.





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