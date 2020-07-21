 

Пригожин объяснил призыв Бузовой к легализации однополых браков

21.07.2020, 11:30, Новости дня

Пост телеведущей и блогера Ольги Бузовой о том, что она поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества – это популизм чистой воды, стремление быть в тренде, сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.

Ольга Бузова в своих социальных сетях заявила, что обожает представителей ЛГБТ-сообщества, поскольку многие из них «делают нашу жизнь лучше», а также поддержала их в борьбе за свои права в России, и высказала мнение, что в стране следует легализовать однополые браки.

«Пост Бузовой – это популизм чистой воды, стремление быть в тренде. К великому сожалению нас окружают представители вот этого сообщества, но к великому счастью, в моем окружении они это не выпячивают. Я не понимаю, как сейчас можно пойти против Конституции. На сегодняшний день она принята, а там сказано, что в РФ возможен только союз мужчины и женщины. Закон принят, поэтому говорить сегодня об этом Ольге Бузовой как минимум очень смешно», – говорит Пригожин.

Он рассказывает, что воспитывался в нормальной традиционной семье, и ему все равно, кто чем занимается за кулисами и что и с кем делает в кровати.

«Это не значит, что я против этих людей. Это значит, что я за консервативные семейные ценности. Я не отнимаю у людей право дышать и жить так, как они хотят. Если я вижу человека другой ориентации, то подаю ему руку. Я от него не убегаю и не прикрепляю его к позорному столбу. А мнение Бузовой никого не должно волновать, потому что большинство россиян голосовали за «новую конституцию», чтобы наша страна по-прежнему осталась консервативной», – считает Пригожин.

Продюсер также сообщил, что не понимает, почему ему кто-то что-то должен навязывать и ненавидеть его за то, что ему что-то не нравится.

Ранее СМИ сообщили, что Черногория стала первой из православных стран, которая легализовала гей-браки.





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