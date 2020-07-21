 

Мнение: Непризнание

21.07.2020, 11:28, Разное

В США основные кандидаты в президенты – Трамп и Байден – готовятся не только к самим выборам, но и к тому, что может произойти после выборов. Причем чем дальше, тем тема "после выборов" становится все более отчетливой.

Байден сообщил, что Россия и Китай оказывают и без сомнения будут способствовать существенному искажению итогов выборов, вмешиваясь в них посредством манипуляции, пропаганды и прямого вмешательства в процедуру. Как именно это будет происходить – Байден не уточнил, но это и не важно. Важно обозначить стратегию: если победит Байден, то это свободный выбор американского народа. Если Трамп – то это вмешательство, исказившее этот самый свободный выбор.

Трамп тоже не готов однозначно признать итоги выборов, так как Байден по его мнению – банальный идиот в плане интеллектуальных способностей и разрушит страну.

Сюжет с непризнанием итогов выборов проигравшим кандидатом становится весьма и весьма реальным. И по всей видимости, если после оглашения итогов проигравший не будет поздравлять победителя, Штаты войдут в кризис легитимности, носящий все признаки катастрофы – то есть, отыграть назад будет практически невозможно. Это как с терактом 911 – раз было заявлено, что Башни атаковали террористы Бен Ладена, то даже некоторая заминка самого Бен Ладена, который узнал про свою ответственность за теракт через двое суток и только через несколько дней согласившийся с ней, несущественна. Машина завертелась, а заднего хода в ее коробке передач не предусмотрено.

Конечно, крайне важной станет позиция властей штатов – губернаторов и местных конгрессов. Они могут поддержать проигравшего и объявить ему поддержку. Не обязательно сразу, но выбор делать придется. Что практически мгновенно расколет страну, пока в правовом пространстве. Далее сюжет будет развиваться уже в рамках логики институционального конфликта – и ключевой точкой станет инаугурация. Оба кандидата могут принести присягу, хотя процедура ее принесения будет выглядеть более традиционной и легитимной для того, кто будет контролировать Вашингтон. Но точку в конфликте все равно поставят именно власти штатов – им придется выбирать, кого из двух президентов они признают законным и легитимным.

После этого начнется быстрое формирование двух параллельных структур управления, и конфликт перерастет в полномасштабную катастрофу, выходом из которой станет либо официальный раздел страны, либо борьба за восстановление ее целостности. Гражданская война, проще говоря. Всем федеральным структурам управления придется делать аналогичный выбор, который сделать в рамках одной структуры невозможно а значит – будут формироваться две администрации, два конгресса, два Верховных суда.

Всё это, конечно, пока весьма гипотетически весьма зыбко, но если заявления Байдена и Трампа – это не просто предвыборная риторика, а реальная угроза, то непризнание итогов выборов приведет в действие логику, в рамках которой оба сегодняшних кандидата будут вынуждены действовать, так как пространство решений немедленно будет исчерпано одним-единственным коридором.

Источник: Эль Мюрид





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