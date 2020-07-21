Названы лучшие для жизни регионы России

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21.07.2020, 11:23, Разное

Эксперты агентства “Национальные кредитные рейтинги” составили список лучших для жизни регионов России. Их оценивали по десяти показателям, в том числе объему розничной торговли, обеспеченности граждан жильем и наличию достаточного количества учителей и врачей.

Первое место с 7 баллами занял Санкт-Петербург. Вместе с ним в тройку лидеров попали Москва и Белгородская область. Топ-5 замыкают Московская и Воронежская области, сообщает РБК.





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