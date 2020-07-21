 

Сборщиков польских яблок назвали «украинскими специалистами»

21.07.2020, 11:16, Новости дня

Количество предложений работы за границей для украинцев увеличилось на 20%, сообщают местные СМИ. Причем работающих на сборе яблок в Польше местные СМИ называют «украинскими специалистами».

За последний месяц на одном из самых популярных сайтов по поиску работы количество вакансий возросло до 8 тысяч. Самый большой спрос на украинских специалистов остается в Польше, Чехии и Германии, передает TSN со ссылкой на эфир «Сніданку з 1+1».

По данным госстата Украины, 42% граждан зарабатывают около 200 долларов. Минимальная зарплата в Польше – 600 евро, а в 2019 году украинцы перечислили на родину около 12 млрд долларов.

По данным нацбанка Польши, которые приводит портал businessviews.com.ua, большинство украинцев заняты работами по домохозяйству и сельскому хозяйству, а также трудятся в сфере строительства.

Ранее сообщалось, что на Украине выросли долги по зарплате у всех, кроме чиновников.

Газета ВЗГЛЯД писала, сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / В Станице Луганской в результате взрыва погибли муж и жена – полиция

19.05 / Родители китайского студента оштрафованы на 250000 долл.

07.07 / Москва в кольце санкций 

20.07 / В чешском Центре безопасности опровергли связь с Сафроновым

06.07 / Мировые рынки начали новую неделю ростом

09.07 / В результате беспорядков в Сербии пострадали полицейские и журналисты

07.06 / Число новых случаев COVID-19 в Киеве в два раза меньше, чем накануне

25.05 / Число умерших от коронавируса в Москве перевалило за две тысячи

07.07 / Политика: Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

16.06 / На похоронах сатирика Трушкина произошла кража

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска