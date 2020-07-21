Новый электрокроссовер Skoda Enyaq показали без камуфляжа

21.07.2020, 11:15, Новости дня

Чешский автогигант Skoda проводит финальные испытания нового электрического паркетника Skoda Enyaq.

Буквально несколько дней назад автомобиль обнаружили во время тестов без применения защитного камуфляжа. Эксперты анонсировали, что серийное производство стартует к концу нынешнего года, однако к началу 2021 года автомобиль поступит в свободную продажу. Базовая комплектация получила задний привод и версии с мощностью до 204 л.с. В продвинутой версии модель выдает до 306 л.с. мощности.

В свою очередь, новинка получила разгон до сотни за 6,2 секунды, а предельная скорость электрического кроссовера Skoda Enyaq 180 км в час. На полном заряде батареи запас хода составит порядка 500 километров.