Bнесен проект резолюции против включения России в состав G7

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21.07.2020, 11:10, Новости дня

Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин внес на рассмотрение проект резолюции против включения России в состав G7, сообщает его пресс-служба.

По словам Дурбина, документ дает понять, что сенат будет выступать против восстановления «Группы восьми» с участием России, если Москва не прекратит «свои злонамеренные действия против Украины, США и союзников».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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