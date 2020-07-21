Лидеры ЕС согласовали бюджет и пакет помощи в связи с коронавирусом
21.07.2020, 11:10, Новости дня
Лидеры ЕС в ночь на вторник достигли соглашения о бюджете объемом 2,1 триллиона долларов и пакете помощи в связи с эпидемией коронавируса.
Соглашение предусматривает финансирование в размере 857 миллиардов долларов на преодоление последствий эпидемии, которые будут выделяться в виде кредитов и грантов наиболее пострадавшим странам.
Соглашение было достигнуто после переговоров, которые растянулись на четыре дня и ночи – гораздо дольше, чем изначально планировалось.
Главным камнем преткновения стал объем помощи в виде грантов.
Группа из пяти северных стран, включая Нидерланды и Австрию, выступала за сокращение изначально предложенной суммы в 572 миллиарда долларов, в то время как другие члены ЕС, такими как Испания и Италия, хотели свести эти ограничения к минимуму.
Окончательный вариант предусматривает компромисс в размере 446 миллиардов долларов в виде грантов.
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель назвал принятие пакета успехом для всех 27 членов блока и «правильной сделкой для Европы».
Для вступления в силу соглашение должно быть одобрено Европарламентом.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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