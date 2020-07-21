Лидеры ЕС согласовали бюджет и пакет помощи в связи с коронавирусом

21.07.2020, 11:10, Новости дня

Лидеры ЕС в ночь на вторник достигли соглашения о бюджете объемом 2,1 триллиона долларов и пакете помощи в связи с эпидемией коронавируса.

Соглашение предусматривает финансирование в размере 857 миллиардов долларов на преодоление последствий эпидемии, которые будут выделяться в виде кредитов и грантов наиболее пострадавшим странам.

Соглашение было достигнуто после переговоров, которые растянулись на четыре дня и ночи – гораздо дольше, чем изначально планировалось.

Главным камнем преткновения стал объем помощи в виде грантов.

Группа из пяти северных стран, включая Нидерланды и Австрию, выступала за сокращение изначально предложенной суммы в 572 миллиарда долларов, в то время как другие члены ЕС, такими как Испания и Италия, хотели свести эти ограничения к минимуму.

Окончательный вариант предусматривает компромисс в размере 446 миллиардов долларов в виде грантов.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель назвал принятие пакета успехом для всех 27 членов блока и «правильной сделкой для Европы».

Для вступления в силу соглашение должно быть одобрено Европарламентом.