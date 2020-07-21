 

Тюрьма, общественные работы и крупный штраф: Бар Рафаэли появилась в суде по делу о неуплате налогов

21.07.2020, 11:10, Разное

Вчера в суде Тель-Авива прошло финальное слушание по делу Бар Рафаэли и ее матери Ципи о неуплате налогов, расследование которого длилось уже почти пять лет. На заседание известная модель и ее мать на это раз пришли лично, также их сопровождал отец Бар и муж Ципи – Раффи. Рафаэли официально признала себя виновной в том, что специально искажала данные в налоговой декларации, когда жила в Америке, чтобы не платить израильских налогов. Суд приговорил ее к 9 месяцам общественных работ. Кроме того, Бар должна будет выплатить все неоплаченные налоги (это 2,3 миллиона долларов) и штраф 730 тысяч долларов.

Наказание для Ципи Рафаэли, которая в то время выступала агентом модели, получилось намного более серьезным: женщина получила реальный тюремный срок в 16 месяцев и также обязана вернуть все положенные деньги государства, а также штраф в размере 730 тысяч долларов.

Ципи (слева), Раффи (стоит рядом с Бар) и Бар Рафаэли с адвокатами в зале суда Тель-Авива

Напомним, по мнению суда, Бар уклонялась от выплаты налогов государству в период с 2009 по 2012 годы. В то время зарплата модели исчислялась миллионами, однако в казну Израиля из этих доходов практически ничего не попало. Тогда же мать Бар покупала на свое имя (и на деньги дочери) недвижимость, дорогие автомобили и прочие вещи, тем самым отвлекая внимание от финансовой ситуации Бар.

Примечательно, что именно в означенный период – с 2009 по 2012 год – Бар Рафаэли сама находилась в США, поскольку встречалась с Леонардо Ди Каприо. Ранее адвокаты модели пытались использовать этот факт как смягчающее обстоятельство: роман с актером они называли практически семейными отношениями, а также указывали на то, что, проживая в США, Бар не несла ответственности за внутренний подоходный налог за доходы и за свою квартиру в центре Тель-Авива. Однако все эти аргументы суд не признал достаточным основанием – ведь Израиль все равно был и остается основным местом жительства Бар, а ее отношения с Ди Каприо не были оформлены официально. К тому же обвинение вскоре смогло предъявить доказательства того, что модель за означенный срок была в родной стране в течение длительного времени и приобретала там лекарственные препараты как застрахованная в Национальном фонде здравоохранения гражданка Израиля. Итого: в 2009-м Бар находилась в стране 185 дней, а в 2010-м – 131 день.





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