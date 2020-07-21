Мнение: Как немцы сражаются с коронавирусом

21.07.2020, 11:05, Разное

«Их нравы». В Германии, оказывается, посетителей ресторанов не только заставляют носить маски, но и переписывают поимённо. Заходишь в ресторан, будь добр сообщить свою фамилию, адрес и телефон. Как я понимаю, делают это не только для контроля над распространением вируса, но и для того, чтобы немцы пореже ходили в рестораны:

https://begleita.livejournal.com/15042.html

…очевидно, что дурацкая ресторанная анкета – это та же маска. Дополнительно введенный элемент игры, чтобы сократить поток разомлевших от солнышка горожан, шагающих в биргартены. Те, кто действительно боятся коронавируса, не пойдут в кафе, потому там зараза и скопление людей. Бумажка отсеет еще половину – тех, кто искренне переживает за датеншутц (защиту данных). Дополнительные условия всегда работают лучше прямых запретов.

(А пример брать надо со шведов. Помните, как в Лунде мэр распорядился раскидать по парку особо вонючий навоз, чтобы горожане лишний раз не таскались на прогулки? Вспомнив, что коронавирус отбивает обоняние, я восторженно снял шляпу. Мэр Лунда – гений).

С масками немцы сжились, кажется, лучше, чем мы. Если в России маски носят, мягко говоря, неохотно, то в Германии особого возмущения новое правило не вызвало:

https://annutta-12.livejournal.com/309989.html

Удивительно, как быстро люди в наших северо-немецких краях привыкли к ношению масок в общественных местах и уже не воспринимают это как нечто необычное. Продавцы их не носят, а посетителей просят надевать, хотя есть, конечно, те, кто без защиты, – нужно сказать, что это в основном по виду приехавшие из дальних африканских или всевозможных азиатских краев.

Маски носят в поездах, на вокзалах, и даже на платформах.

Люди сами шьют маски, и ателье тоже переключились на пользующийся спросом «предмет защиты рта», если дословно перевести с немецкого «Mundschutz».

Формально, как я понимаю, карантин в Германии уже закончился. Тем не менее, многие меры предосторожности ещё действуют:

https://lashevchenko.livejournal.com/386060.html

Наконец-то, наконец-то открылись наши долгожданные парикмахерские! Вот в жизни не подозревала, что они имеют такое большое значение… В конце карантина неработающие парикмахерские превратились в животрепещущую проблему – прямо как туалетная бумага в его начале. Немецкая пресса высказывает предположение, как будут выглядеть политики по выходе из карантина:

Открылись рестораны и кафе, уже можно не только что-то на вынос брать, но и на месте покушать. Но, опять же, внутри только в маске, ее можно снимать, только когда сидишь за своим столиком. А в маленьких кафешках можно сидеть только на открытом воздухе.

Я еще в мае приобрела себе две многоразовые маски, из ткани. Потому что стало ясно, что это всё – всерьёз и надолго, на одноразовых разориться можно, даже если использовать одну такую маску несколько раз, как это делают все, кому в ней не целый день ходить. Что касается многоразовых масок, я заметила такое явление – они как-то ненавязчиво стали частью туалета. Их подбирают под цвет одежды и под стиль…

Читатели из Германии пишут, что в целом в России всё организовано более толково, власти возобновили работу ресторанов и не мучают никого дурацкими правилами:

https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/bolee-1-1-tys-restoranov-i-kafe-vozobnovili-rabotu-v-peterburge

Лично я пока что не составил определённого мнения. Ясно одно: раз западная пресса наперебой пишет про злых русских, которые то крадут вакцину, то испытывают её на беззащитных миллиардерах, массовая вакцинация от коронавируса в России уже не за горами.