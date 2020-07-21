Мнение: История фероньерок: от Ренессанса до викторианской эпохи
21.07.2020, 11:01,
Разное
В инстаграмме у меня прошла очередная тематическая неделя, посвященная украшениям.
Продублировано на дзене, рекомендую смотреть там, из-за более удобной верстки.
Украшение с портрета Леонардо да Винчи (инста) (дзен)
Деталь, которая выдает, что портрет Лукреции Борджиа — обман (инста) (дзен)
Герцогиня со скорпионом во лбу (инста) (дзен), но лучше всего: большая статья в ЖЖ – часть 1, часть 2
Самое лживое украшение женских причесок (инста) (дзен)
Как один прерафаэлит испортил девушке прическу (инста) (дзен)
Влияние извержения вулкана на парикмахерскую моду (инста) (дзен)
Что общего у королевы Виктории и Натальи Пушкиной (инста, 2) (дзен)
Источник: Шакко
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