 

Мнение: История фероньерок: от Ренессанса до викторианской эпохи

21.07.2020, 11:01, Разное

В инстаграмме у меня прошла очередная тематическая неделя, посвященная украшениям.
Продублировано на дзене, рекомендую смотреть там, из-за более удобной верстки.

  • Украшение с портрета Леонардо да Винчи (инста) (дзен)

  • Деталь, которая выдает, что портрет Лукреции Борджиа — обман (инста) (дзен)

  • Герцогиня со скорпионом во лбу  (инста) (дзен), но лучше всего: большая статья в ЖЖ – часть 1, часть 2

  • Самое лживое украшение женских причесок (инста) (дзен)

  • Как один прерафаэлит испортил девушке прическу (инста) (дзен)

  • Влияние извержения вулкана на парикмахерскую моду (инста) (дзен)

  • Что общего у королевы Виктории и Натальи Пушкиной  (инста, 2) (дзен)

    • Источник: Шакко





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