На дне Тихого океана найдены похожие на «инопланетян» существа

21.07.2020, 10:53, Разное

Ученые рассказали об обнаружении в восточной части Тихого океана колонии странных созданий, внешне напоминающих «инопланетян». Таковыми их считают, поскольку ранее специалисты не находили живых существ хоть сколько-нибудь похожих на эту форму жизни.

Изучением и идентификацией необычного существа занимались сотрудники Американского национального управления океанических изысканий. Исследовав колонию, они пришли к выводу, что эти существа относятся к неизвестному науке виду и роду.

Колония «инопланетян» находится на глубине 2,4 км под водой. Произрастает она на скалистом дне, образуя своеобразный подводный «лес». Губки, создавшие данную колонию, имеют вытянутые «шею» и «голову с огромными глазами». Из-за причудливого внешнего вида специалисты сравнили этих существ с пришельцами. Согласно предварительными данным местность, где произрастает колония, была сформирована 140 млн лет назад.