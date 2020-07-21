В украинском Луцке мужчина захватил автобус с заложниками

21.07.2020, 10:48, Новости дня

Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники, сообщила пресс-служба полиции области.

«Сегодня утром поступило сообщение на линию «102» о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», – сказано в сообщении нацполиции Волынской области в Facebook.

Силовики ввели в области план «заложник», территория центра Луцка перекрыта.

По данным полиции, мужчина пока не предъявляет каких-либо требований. Его личность в настоящее время устанавливается.



