 

В центре Луцка захватили автобус с пассажирами, слышны выстрелы

21.07.2020, 10:42, Новости дня

Утром 21 июля неизвестный в Луцке захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. Об этом сообщил pershyj.com со ссылкой на спикера Волынского управления Национальной полиции Ольгу Бузулук.

На автобусе табличка “Берестечко – Красиловка”.

К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ.

Около 10.20 были слышны громкие выстрелы.

В полиции подчеркивают – это не учения. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником и предупреждают жителей, что к Театральной площади, где стоит автобус, приближаться опасно, информирует издание.

Захватчик передал, что якобы в городе захвачен еще один автобус с пассажирами, и угрожал взрывным устройством, отмечал pershyj.com.

По данным Общественного, злоумышленник опубликовал требования на своей странице в социальной сети, где ранее выражал недовольство “системой в Украине”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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