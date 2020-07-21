Пожаловавшийся на безденежье Пригожин тайком увез семью в Швейцарию

21.07.2020, 10:37, Разное

Подробностями поделился бывший участник телепроекта “Дом-2” Рустам Солнцев. По его словам, музыкальный продюсер отправился в Швейцарию на частном самолете. За путешествие Иосиф Пригожин заплатил от одного до четырех миллионов рублей.

Также шоумен вспомнил, что в конце июня бизнесмен вручил дорогой презент певцу Егору Криду. Продюсер подарил подопечному часы с бриллиантами. В своем инстаграм-аккаунте музыкант похвастался аксессуаром.

Солнцев не понимает, как человек, который недавно жаловался на безденежье, позволяет себе делать такие роскошные подарки и летать за границу на частном лайнере. “Зачем тогда Пригожину скулить о нищете и просить помощи?!” – возмутился экс-участник “Дома-2”.

Бизнесмен отказался комментировать слова Солнцева о поездке за рубеж. Пригожин сообщил, что сейчас его семья находится в России. Они отдыхают на закрытой даче у друзей. “Ни с кем не контактируем. Только по телефону”, – добавил продюсер.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 1:24 PST

Напомним, что несколько месяцев назад вокруг Иосифа Пригожина разразился скандал. Он заявил, что многие артисты оказались в тяжелой ситуации из-за коронавируса, и попросил государство о помощи. Слова бизнесмена возмутили простых граждан и некоторых представителей шоу-бизнеса.