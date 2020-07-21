 

В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

21.07.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5842 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 783 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5842 новых случая коронавируса в 81 регионе», при этом «из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни».

Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровело 8 тыс. 782 человека.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 783 тыс. 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 580 летальных исходов, выздоровели 562 тыс. 384 человека.

Накануне, 20 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5940. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 98.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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