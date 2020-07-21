Задержан открывший стрельбу по людям курьер в Строгино

21.07.2020, 10:30, Новости дня

Полиция задержала курьера службы доставки, обстрелявшего двух человек в московском районе Строгино, информирует пресс-служба ГУМВД по столице.

Ночью 20 июля в полицию поступило сообщение об выстрелах. На месте полицейские обнаружили двоих пострадавших – безработного жителя Москвы с огнестрельными ранениями левой руки и правой ноги и студента второго курса колледжа с огнестрельным ранением бедра. Их госпитализировали, передает РИА «Новости».

Установлено, что ночью между потерпевшими, их знакомым и неким мужчиной (его доставили в ОМВД и опросили как свидетеля) и курьером службы доставки произошел конфликт, переросший в драку. В потасовке курьер из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в оппонентов, после чего скрылся. Позднее мужчину задержали.

«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», – добавили в пресс-службе.