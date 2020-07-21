 

Экс-губернатор Хабаровская края Сергей Фургал обратился к жителям региона после ареста

21.07.2020, 10:23, Разное

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал записал обращение к жителям региона на следующий день после отставки. Политик опубликовал его в своем инстаграм-аккаунте.

Фургал отметил, что два года его управления регионом были тяжелыми, но прекрасными. Он обратил внимание, что успел сделать лишь немногое из запланированного. Экс-губернатор поблагодарил граждан как за поддержку, так и за критику.

Напомним, что 10 июля Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийства дальневосточных предпринимателей. После его задержания и отправки в Москву в Хабаровском крае начались массовые протесты: десятки тысяч недовольных вышли на улицы, требуя освободить “народного губернатора”.





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