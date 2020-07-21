 

Компания Honda прекращает производство модели Civic в кузове купе

21.07.2020, 10:15, Новости дня

Японский бренд Honda намерен весной 2021 года продемонстрировать публике усовершенствованное поколение Honda Civiс.

Данные подтвердили представители японской марки. Производитель умышленно не раскрывать технические параметры. Серийным выпуском обновленной модели займутся на американском предприятии, так как завод в Великобритании временно не функционирует. Кроме того, в настоящее время японский бренд уже завершил продажи моделей Fit и купе Civic на американском рынке.

 Однако уже известно, что их преемниками окажутся кроссовер HR-V и хетчбэк Civic, которые обладают привлекательной внешностью и более актуальными техническими параметрами. Остальные параметры будут известны лишь ближе к дате старта продаж.





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