Бизнесмен Сергей Гришин считает высокотехнологичные проекты неуязвимыми для любого кризиса

21.07.2020, 10:15, Новости дня

По мнению предпринимателя Сергея Гришина, инвестиционный потенциал российской экономики сегодня продолжает оставаться исключительно высоким, несмотря на разразившийся вследствие пандемии COVID-19 практически мировой экономический кризис. Как доверительно рассказал совладелец «Росевробанка» интервьюеру из «Российской газеты», он сам «с большим удовольствием» вложится в российский инвестпроект, который покажется ему интересным и выгодным.

За примером ходить далеко не придется – сегодня Сергей Гришин, совместно с международным инвестиционным банком Goldman Sachs, занят в перспективном девелоперском проекте по строительству складов класса А, торговых и бизнес-центров и т.п. объектов недвижимости, под названием Malltech. По мнению миллиардера, сегодня коммерческий успех сопутствует высокотехнологичным компаниям, вкладывающим капитал в информационные технологии, b2b-услуг и т.д. В частности, венчурная компания Гришина, реализовавшая такие проекты в данных отраслях, как Tipalti, Addepar и Homelight, продемонстрировала по итогам второго квартала «очень неплохие» финансовые результаты, чем в период эпидемии мало кто мог похвастаться.

Этот период, вынужден был признать предприниматель, оказался очень тяжелым. Тем отраднее было наблюдать те усилия, которые власти США и РФ прилагали к преодолению кризиса – широчайший спектр мер социальной поддержки населения и предпринимательства, исключительные по масштабу затраты (только в США на антикризисные мероприятия было выделено около 3 триллионов долларов). К тому же правительства обеих стран продемонстрировали в этот период взаимное уважение, готовность налаживать и развивать конструктивный диалог. Это, по мнению Гришина и его единомышленников – самое ценное достижение последних месяцев.