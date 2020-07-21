 

Lamborghini выпустила самый эксклюзивный Aventador SVJ

21.07.2020, 10:15, Новости дня

Итальянский автомобильный гигант Lamborghini рассекретил новую версию популярного суперкара Aventador SVJ.

Вместе с тем покупатели смогут дистанционно выбрать визуальные особенности для транспортного средства, получив совершенно эксклюзивный экземпляр Aventador SVJ. В компании поспешили указать, что общий тираж модели достигнет 10 экземпляров, что существенно отразится на стоимости. В салоне и на кузове предусмотрены шестиугольные элементы, отличающие суперкар от базового исполнения.

Кроме того, по кузову и салону применены шильдики, напоминающие об особенной модификации автомобиля. Модель Aventador SVJ обладает 770-сильным турбированным двигателем. Стоимость суперкара пока не указана.





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