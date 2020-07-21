 

Супругов из Сент-Луиса, направивших оружие на демонстрантов, обвинили в нарушении закона

21.07.2020, 10:14, Новости дня

Супружескую пару из Сент-Луиса обвинили в незаконном использовании оружия за то, что они демонстрировали имеющееся у них вооружение во время демонстраций за гражданские права, проходивших рядом с их домом.

Окружной прокурор Сент-Луиса Ким Гарднер объявила обвинения против Марка и Патрисии Макклоски, заявив, что им также может грозить обвинение в угрозе насилием.

Официальные лица сообщили, что им будут направлены повестки о явке в суд.

Адвокат супругов заявил, что обвинения «вызывают огорчение». По мнению защитника, никакого преступления совершено не было.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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