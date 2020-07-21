Нью-Джерси: подозреваемый в нападении на дом судьи найден мертвым

21.07.2020, 10:14, Новости дня

Самопровозглашенный адвокат-антифеминист, известный своими выступлениями на телевидении, во время которых он отстаивал права мужчин, был найден мертвым, сообщили представители властей в понедельник.

ФБР сообщило, что его подозревали в стрельбе в доме федерального судьи, которая привела к гибели одного из пострадавших.

Официальные лица заявили, что тело Роя Дена Холландера было найдено в отдаленном районе к северу от Нью-Йорка. По мнению властей, речь идет о самоубийстве.

Не вдаваясь в детали, ФБР сообщило, что Ден Холландер был «главным подозреваемым в нападении» на дом судьи Эстер Салас в Нью-Джерси.

Вооруженный человек, представившийся курьером службы доставки Federal Express, в воскресенье появился на пороге дома судьи Салас в Нью-Брансвике, штат Нью-Джерси, и открыл огонь. Сын Салас Дэниел Андерл, студент колледжа, был убит. Ее муж, адвокат Марк Андерл, был ранен. Судья Салас в это время находилась в другой части дома и не пострадала.