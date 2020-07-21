Нью-Джерси: подозреваемый в нападении на дом судьи найден мертвым
21.07.2020, 10:14, Новости дня
Самопровозглашенный адвокат-антифеминист, известный своими выступлениями на телевидении, во время которых он отстаивал права мужчин, был найден мертвым, сообщили представители властей в понедельник.
ФБР сообщило, что его подозревали в стрельбе в доме федерального судьи, которая привела к гибели одного из пострадавших.
Официальные лица заявили, что тело Роя Дена Холландера было найдено в отдаленном районе к северу от Нью-Йорка. По мнению властей, речь идет о самоубийстве.
Не вдаваясь в детали, ФБР сообщило, что Ден Холландер был «главным подозреваемым в нападении» на дом судьи Эстер Салас в Нью-Джерси.
Вооруженный человек, представившийся курьером службы доставки Federal Express, в воскресенье появился на пороге дома судьи Салас в Нью-Брансвике, штат Нью-Джерси, и открыл огонь. Сын Салас Дэниел Андерл, студент колледжа, был убит. Ее муж, адвокат Марк Андерл, был ранен. Судья Салас в это время находилась в другой части дома и не пострадала.
-
Служба новостей «Голоса Америки»
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет