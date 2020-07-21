 

К возрастной потере слуха приводит гибель волосковых клеток

21.07.2020, 9:53, Разное

Ученые установили, что возрастная потеря слуха происходит не из-за изнашивания организма, а гибели волосковых клеток. Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Neuroscience, предотвратить потерю слуха удастся, если использовать специальные средства защиты.
В течение 60 лет научное сообщество считало, что к возрастной потере слуха и травматической приводят разные причины. В первом случае нарушение слуховых функций происходило из-за повреждения сосудистой полоски, во втором — из-за гибели волосковых клеток. Однако впоследствии оказалось, что к возрастной потере слуха тоже приводит гибель волосковых клеток.

У 120 респондентов специалисты подсчитали количество слуховых нервных волокон, сохранившихся волосковых клеток и области сосудистой полоски. Результаты показали, что в большинстве случаев проблемы со слухом возникали из-за гибели волосковых клеток. При этом у животных слух пропадает из-за возрастных изменений, происходящих в организме. По словам ученых, это связано с разными слуховыми нарушениями.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Никакого развода на горизонте: Ким Кардашьян трогательно поздравила Канье Уэста с днем рождения

23.06 / Скандалы: 10 миллиардов от «Миллиона призов»

17.06 / В России предложили начать новые выплаты для матерей-одиночек

26.04 / Мнение: Письмо: “Все сбилось в какую-то сладкую розовую пудру”

24.05 / США сократили добычу нефти почти также как Россия и Саудовская Аравия

12.06 / Мнение: Тоталитарные Штаты

20.05 / Скандалы: «Газпром» проиграл турецкий гамбит

01.07 / Мнение: Снос памятника Меконнену

22.06 / Экономист назвал четыре способа накопить на большую пенсию

03.07 / Прививка от гриппа не защитит от COVID-19, но снизит риск тяжелого течения — врачи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска