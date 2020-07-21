К возрастной потере слуха приводит гибель волосковых клеток

21.07.2020, 9:53, Разное

Ученые установили, что возрастная потеря слуха происходит не из-за изнашивания организма, а гибели волосковых клеток. Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Neuroscience, предотвратить потерю слуха удастся, если использовать специальные средства защиты.

В течение 60 лет научное сообщество считало, что к возрастной потере слуха и травматической приводят разные причины. В первом случае нарушение слуховых функций происходило из-за повреждения сосудистой полоски, во втором — из-за гибели волосковых клеток. Однако впоследствии оказалось, что к возрастной потере слуха тоже приводит гибель волосковых клеток.

У 120 респондентов специалисты подсчитали количество слуховых нервных волокон, сохранившихся волосковых клеток и области сосудистой полоски. Результаты показали, что в большинстве случаев проблемы со слухом возникали из-за гибели волосковых клеток. При этом у животных слух пропадает из-за возрастных изменений, происходящих в организме. По словам ученых, это связано с разными слуховыми нарушениями.