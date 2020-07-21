Население США и мира будет снижаться к концу 21-го века

21.07.2020, 9:45, Новости дня

К концу столетия население США и мира сократится, что приведет к серьезным изменениям в распределении глобальной экономической мощи.

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в британском журнале Lancet.

«В 21-м веке в истории человеческой цивилизации произойдет революция, – заявил главный редактор журнала Ричард Хортон. – Африка и арабский мир будут определять наше будущее, в то время как Европа и Азия уступят свое влияние».

«К концу века мир станет "многополярным", в нем будут доминировать Индия, Нигерия, Китай и США. Это будет поистине новый мир, к которому мы должны готовиться сегодня», – добавил он.

По прогнозам, население США будет расти еще около 40 лет, достигнув пика в 364 миллиона в 2062 году, после чего сократится меньше чем на 10 процентов и составит 336 миллионов в 2100 году.

Суммарный коэффициент рождаемости, показывающий среднее число детей, которое рожает женщина на протяжении жизни, как ожидается, будет постепенно снижаться с 1,8 в 2017 году до 1,5 в 2100 году.

Это значительно меньше минимального уровня рождаемости (2,1), необходимого для поддержания существующей численности населения в долгосрочной перспективе без притока иммигрантов, отмечается в исследовании.

Мировое население, вероятно, достигнет пика в 9,7 миллиарда человек в 2064 году, после чего сократится до 8,8 миллиарда к 2100 году, что примерно на 2 миллиарда меньше, чем давали некоторые предыдущие оценки.