Число задержанных нелегалов на границе с Мексикой резко выросло в июне

21.07.2020, 9:45, Новости дня

Служба патрулирования границы США в июне задержала примерно 30 тысяч мигрантов при попытке пересечь границу со стороны Мексики, что на 41 процент больше, чем в мае.

Поток мигрантов продолжился, несмотря на то, что серьезные ограничения пограничного режима, введенные президентом Дональдом Трампом в связи с коронавирусом, остаются в силе.

Согласно статистике, опубликованной Таможенно-пограничной службой, примерно 90 процентов задержанных в июне составляли взрослые, пересекавшие границу в одиночку.

Несмотря на постепенный рост числа задержанных в мае и июне, этот показатель остается значительно ниже прошлогоднего уровня, когда в мае он достиг пикового значения в 133 тысячи человек.