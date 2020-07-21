 

Ники Минаж беременна

21.07.2020, 9:40, Разное

Рэп-исполнительница Ники Минаж рассказала поклонникам радостную новость – скоро она впервые станет мамой. В доказательство этому 37-летняя артистка опубликовала целую серию снимков, где демонстрирует Instagram-общественности свой округлившийся живот:

Любовь. Брак. Детская коляска. Я очень взволнована и переполнена благодарностью. Спасибо за ваши пожелания.

Ники МинажОтец ребенка – муж Ники, 42-летний Кеннет Петти. Они начали встречаться в декабре 2018 года, а 12 августа 2019 года в эфире Queen Radio show Минаж объявила, что они подали документы на оформление свидетельства о браке и что сыграют свадьбу не позже чем через 80 дней.

Мы подали заявление, но потом я путешествовала, и когда вернулась, мы подали документы снова. Это произошло неделю назад, так что у нас осталось примерно 80 дней. Сейчас мне нужно сосредоточиться на новом альбоме, поэтому мы отпразднуем большую свадьбу позже. Но до истечения этих трех месяцев я буду замужем,

– сказала тогда Ники в прямом эфире радиостанции. Они поженились спустя всего 11 месяцев после начала романа. Избранник исполнительницы – человек с весьма сомнительным прошлым, и фанаты Минаж его не одобряют. В 1995 году он был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, ему грозил срок до четырех лет, но не известно, попал ли он тогда за решетку. Спустя несколько лет, 27 апреля 2002 года, Кеннет выстрелил несколько раз мужчине в живот, от чего тот скончался. В 2006-м его приговорили к десяти годам тюрьмы, из которых он отсидел семь, после чего вплоть до мая 2019-го находился под наблюдением полиции.

Ники МинажНики Минаж и Кеннет ПеттиНики Минаж и Кеннет ПеттиДо Кеннета Ники Минаж встречалась с Meek Mill и даже чуть не вышла за него замуж. Также она заявляла, что ей делал предложение племянник самой принцессы Дианы. Кроме того, однажды Ники и Eminem разыграли своих подписчиков рассказами о романе между ними.





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