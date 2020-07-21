 

Повышение пенсий с 1 августа: назван размер прибавки

21.07.2020, 9:37, Разное

В Пенсионном фонде России отмечают, что перерасчет пенсии для работающих пенсионеров происходит индивидуально. Размер надбавки зависит от зарплаты гражданина в предыдущем году и внесенных за него работодателем страховым взносов, на основе которых устанавливается пенсионный коэффициент.

Проще говоря, чем больше пенсионер получал годом ранее, тем больше станет его пенсия после индексации. Перерасчет произойдет автоматически. Однако он коснется далеко не всех. На прибавку смогут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, инвалидности или из-за потери кормильца.

Юрист Оксана Красовская отмечает, что максимальный размер коэффициента составляет 3,0 балла, где каждый балл оценивается в 93 рубля. Соответственно, самая большая надбавка к пенсии составит 279 рублей. А тем, кто работает неофициально, она и вовсе не положена.

Стоит отметить, что с 1 августа также будет произведен перерасчет накопительных пенсий на 9,13% для тех, кто получает их каждый месяц. Помимо этого с начала последнего летнего месяца срочные пенсионные выплаты вырастут на 7,99%. Они полагаются участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.





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