Меркель оценила соглашение ЕС по экономике

21.07.2020, 9:30, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сожалеет об уступках, которые были сделаны в отношении требований ряда стран по фонду восстановления ЕС, по ее словам, страны достигли «болезненного, но ответственного» компромисса.

«Нет, я не сожалею об этом (уступках). Я думаю, что нужно смотреть на то, что в одной группе стран не были воодушевлены этим новым методом совместной работы – они могли себе представить гарантии, но не субсидии. То, что мы теперь пришли к соглашению, в котором больше субсидий, чем гарантий, я считаю верным ответом на вызов, перед которым мы стоим из-за пандемии. Это значит также готовность к компромиссу, поскольку мы пошли на этот компромисс, они также ответственны», – передает РИА «Новости» слова Меркель на пресс-конференции по итогам саммита.

По ее словам, страны, которые пошли на уступки, будут выплачивать большую часть субсидий, направляемых в наиболее пострадавшие регионы. Она назвала компромисс «болезненным, но очень ответственным».

Меркель также отметила, что сегодня, во времена пандемии, «если посмотреть на глобальный уровень, то многосторонняя политика действительно испытывает давление».

«Европа со всеми 27 странами-членами показала, что именно в такой момент, когда мы стоим перед вызовом, еще не проявившимся полностью в том, как он повлияет на экономику – это будет ясно в ближайшие месяцы, – что она может действовать», – сообщила Меркель.

Напомним, ранее во вторник главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после коронавируса.



