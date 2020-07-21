Ученые доказали существование скрытых активных вулканов на Венере

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21.07.2020, 9:17, Разное

Ученые предполагают, что Венера продолжает оставаться геологически активной планетой. До 37 образований на поверхности второй планеты в Солнечной системе могут оказаться активными вулканами, извергавшимися относительно недавно.
Из-за плотной атмосферы Венеры, сформированной благодаря мощному парниковому эффекту, долгое время ее поверхность невозможно было рассмотреть. Однако астрономам удалось выделить отдельные объекты, которые согласно предположениям являются активными вулканами. Подобное открытие указывает на то, что в недрах Венеры продолжается геологическая активность.

По словам экспертов, Венера очень похожа на Землю с тем лишь отличием, что на ней существует сильный парниковый эффект, из-за которого средняя температура на поверхности может достигать 462 °С. Кроме того, на планете отсутствует вода, а в ее атмосфере содержится значительное количество серной кислоты и углекислого газа.





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