 

Маас собрался обсудить с главой МИД Британии «влияние РФ в Европе»

21.07.2020, 9:08, Новости дня

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече с британским министром иностранных дел Домиником Раабом обсудит, среди прочего, Иран, отношения с Китаем и «влияние РФ в Европе».

«На переговорах с Домиником Раабом в среду речь будет идти о международных вопросах, по которым мы с Великобританией тесно сотрудничаем, как формат европейской тройки по Ирану, отношения с Китаем и о том, как обходиться с российским влиянием в Европе», – передает РИА «Новости» слова Мааса перед вылетом в Грецию, которую он посетит до Великобритании.

Маас отметил, что Великобритания является для Германии «в решающих вопросах международной безопасности партнером, от которого мы не можем отказаться». «В центральных стратегических вопросах и вопросах ценностей мы говорим на одном языке», – добавил Маас.

В Греции Маас намерен обсудить гуманитарную ситуацию в лагерях беженцев, он напомнил, что Германия готова принять детей, оказавшихся там без сопровождения родителей, и что Германия как председатель Совета ЕС выступает за реформу всей системы предоставления убежища в ЕС.

Кроме того, министр прокомментировал завершение саммита лидеров ЕС в Брюсселе, которые договорились по бюджету союза на семь лет и по фонду восстановления экономики объемом в 750 млрд евро.

«Хотя разбег был длинным, в конце концов мы прыгнули дальше, чем от нас ждали. Европейский союз показал, что даже в сложнейшем в истории экономическом кризисе он в состоянии действовать решительно и солидарно. Это крепкий фундамент, чтобы помочь гражданам Европы хорошо пройти через этот кризис», – сообщил Маас.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что депутаты британского парламента не нашли свидетельств того, что Москва вмешивалась в референдум по Brexit. Daily Telegraph сообщила об этом накануне публикации доклада, подготовленного парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности.





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