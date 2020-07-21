В ОП предложили ввести новую единовременную выплату пенсионерам

21.07.2020, 9:08, Новости дня

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период коронавируса, следует из письма члена Общественной палаты (ОП) Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Хамзаев отмечает, что россиян «до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую «группу риска» в связи с распространением коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

По его словам, «в среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей».

«У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», – добавил он.

Пенсионеры, по словам члена ОП, на фоне коронавируса вынуждены покупать медицинские лекарства, выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.

«В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам РФ (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», – указано в письме.

Ранее сообщалось, что Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми.