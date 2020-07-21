 

В ОП предложили ввести новую единовременную выплату пенсионерам

21.07.2020, 9:08, Новости дня

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период коронавируса, следует из письма члена Общественной палаты (ОП) Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Хамзаев отмечает, что россиян «до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую «группу риска» в связи с распространением коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

По его словам, «в среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей».

«У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», – добавил он.

Пенсионеры, по словам члена ОП, на фоне коронавируса вынуждены покупать медицинские лекарства, выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.

«В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам РФ (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», – указано в письме.

Ранее сообщалось, что Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Меркель видит «большой стратегический интерес» ЕС к сотрудничеству с Китаем

10.05 / Мэр Нью-Йорка рассказал подробности о редком воспалительном синдроме у детей с COVID

11.06 / ФСБ – столица «Лубянской Федерации» 

12.05 / Взрыв прогремел у входа в больницу в Кабуле

03.07 / Лидеры демократов: Трамп должен тратить больше времени на чтение донесений разведки

01.07 / Символ борьбы с «советской оккупацией» — власти Литвы велели убрать пляж с площади в Вильнюсе

28.05 / В судьбу “пушистиков” из контактного зоопарка вмешалась прокуратура

18.06 / Такси в Москве обязали дезинфицировать после каждого клиента

26.05 / Москвичам пообещали «четыре ведра» осадков на квадратный метр

24.05 / Володин: США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска